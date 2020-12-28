Fenerbahçe'de koronavirüs testleri negatife döndü! Üç futbolcu için açıklama

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

''Üç oyuncumuzda rastlanan covid 19 vakaları sonrası Futbolcularımız,Teknik Heyetimiz ve tüm Samandıra çalışanlarımıza 4 gün üstüste yapılan testlerin tamamı NEGATİF sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.''

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