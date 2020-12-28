Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de koronavirüs testleri negatife döndü! Üç futbolcu için açıklama
Fenerbahçe, daha önce COVID-19 testi pozitif çıktığı açıklanan üç futbolcunun testlerinin negatife döndüğünü belirtti.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;
''Üç oyuncumuzda rastlanan covid 19 vakaları sonrası Futbolcularımız,Teknik Heyetimiz ve tüm Samandıra çalışanlarımıza 4 gün üstüste yapılan testlerin tamamı NEGATİF sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.''
Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle