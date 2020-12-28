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GeriFutbol Fenerbahçe'de koronavirüs testleri negatife döndü! Üç futbolcu için açıklama
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Haber Giriş: 28.12.2020 - 16:39 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de koronavirüs testleri negatife döndü! Üç futbolcu için açıklama

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Fenerbahçe'de koronavirüs testleri negatife döndü! Üç futbolcu için açıklama
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Fenerbahçe, daha önce COVID-19 testi pozitif çıktığı açıklanan üç futbolcunun testlerinin negatife döndüğünü belirtti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

''Üç oyuncumuzda rastlanan covid 19 vakaları sonrası Futbolcularımız,Teknik Heyetimiz ve tüm Samandıra çalışanlarımıza 4 gün üstüste yapılan testlerin tamamı NEGATİF sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.''

Fenerbahçede koronavirüs testleri negatife döndü Üç futbolcu için açıklama

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