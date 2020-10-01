Fenerbahçe'de koronavirüs testleri negatif çıktı

Fenerbahçe'de bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan korona virüs testlerinin tamamı negatif çıktı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tüm takımımıza, teknik heyetimize ve idari çalışanlarımıza uygulanan Covid 19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır."

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