Fenerbahçe'de koronavirüs testleri negatif çıktı
Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik heyete bugün yapılan korona virüs testlerinin sonucu negatif çıktı.
Fenerbahçe'de bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan korona virüs testlerinin tamamı negatif çıktı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tüm takımımıza, teknik heyetimize ve idari çalışanlarımıza uygulanan Covid 19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır."
Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle