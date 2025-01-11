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Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi sürüyor

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#FENERBAHÇE#Süper Lig#Konyaspor
Fenerbahçede Konyaspor mesaisi sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 15:42

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 13 Ocak Pazartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan takım, idmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Konya’ya hareket edecek.

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#FENERBAHÇE#Süper Lig#Konyaspor

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