Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi Jhon Duran planı! Tedesco'dan hamle

Kolombiyalı yıldız, cezası nedeniyle Brann deplasmanında forma giymemişti. Jhon Duran, En-Nesyri’nin yokluğunda forvette tek seçenek olarak kaldı.

Domenico Tedesco, idmanlarda özel olarak ilgilendiği öğrencisinden Konyaspor maçında artık patlama bekliyor.

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı santrforu Jhon Duran büyük beklentilerle kiralanmıştı. Transferi, tüm dünyada ses getirdi. Ancak sezonun hemen başında yaşadığı sakatlık şanssızlık oldu.

Kolombiyalı forvet, ligde sadece 2 kez gol sevinci yaşayabildi. Duran, En-Nesyri’nin yokluğunda ileri uçta tek seçenek olarak kaldı.

TEDESCO'DAN ÖZEL İLGİ

Domenico Tedesco, Konya maçının hazırlıkları sırasında öğrencisiyle özel olarak ilgilendi. Genç teknik adam, 22 yaşındaki golcüden artık patlama yapmasını bekliyor.

Jhon Duran da Konyaspor maçıyla birlikte performansını yükseltip, gol sayısını her geçen hafta artırmayı hedefliyor.