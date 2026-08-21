×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi 3 eksik var

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Fenerbahçe#Konyaspor
Fenerbahçede Konyaspor maçı öncesi 3 eksik var
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 11:41

Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de 3 isim sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Gözden KaçmasınFenerbahçede Nelson Semedo yolcu Yerine 3 aday belirlendiFenerbahçe'de Nelson Semedo yolcu! Yerine 3 aday belirlendiHaberi görüntüle

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe, Konyaspor'u mağlup ederek deplasmandaki rövanş öncesinde moral bulmayı hedefliyor.

3 EKSİK

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Mert Günok ve Çağlar Söyüncü, müsabakada takımını yalnız bırakacak.

SÜPER LİG'DE 51. RANDEVU

Fenerbahçe, yeşil-beyazlı rakibiyle ligde 51. kez karşı karşıya gelecek.

Haberin Devamı

Takımların bugüne dek ligde oynadığı 50 mücadelede Fenerbahçe'nin 38-8 üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasındaki 4 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 131 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 52 gol gördü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Fenerbahçe#Konyaspor

BAKMADAN GEÇME!