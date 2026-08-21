Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi 3 eksik var

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.
Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalmıştı.
Fenerbahçe, Konyaspor'u mağlup ederek deplasmandaki rövanş öncesinde moral bulmayı hedefliyor.
3 EKSİK
Fenerbahçe, Konyaspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Mert Günok ve Çağlar Söyüncü, müsabakada takımını yalnız bırakacak.
SÜPER LİG'DE 51. RANDEVU
Fenerbahçe, yeşil-beyazlı rakibiyle ligde 51. kez karşı karşıya gelecek.
Takımların bugüne dek ligde oynadığı 50 mücadelede Fenerbahçe'nin 38-8 üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasındaki 4 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.
Bu maçlarda Fenerbahçe 131 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 52 gol gördü.