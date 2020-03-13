Fenerbahçe'de Konyaspor maçı mesaisi! Corona virüsü önlemi...
Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Konya'da Fenerbahçe'nin kalacağı otel, corona virüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde antrenörler Zeki Murat Göle ve Volkan Demirel yönetimindeki antrenmana, futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.
Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Konya'ya gidecek.
OTEL DEZENFEKTE EDİLDİ
Öte yandan Konya'da Fenerbahçe'nin kalacağı otel, corona virüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
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