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Fenerbahçe'de Konyaspor maçı dizilişi yeni transfere göre şekillenecek! Forvette Valencia tamam, yanındaki isim belirsiz...

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#Fenerbahçe#Valencia#Konyaspor
Fenerbahçede Konyaspor maçı dizilişi yeni transfere göre şekillenecek Forvette Valencia tamam, yanındaki isim belirsiz...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 07:00

Fenerbahçe Kulübü’nde Teknik Direktör Jorge Jesus Konya maçı öncesi bu sorunun yanıtını arıyor. İdmanlarda ve Karagümrük hazırlık maçında formda görünen Valencia'nın forması garanti gibi. Yanında oynayacak ikinci isim için kararsızlık sürüyor.

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Fenerbahçe’de cumartesi günü oynanacak Konyaspor maçında Batshuayi’nin sarı kart cezalısı durumunda olması teknik direktör Jorge Jesus’u Enner Valencia’nın yanında kimin oynayacağı sorusunun cevabını bulmaya yöneltti. Antrenmanlarda ve Karagümrük’le oynanan hazırlık maçında formda görünen Enner Valencia’nın forması garanti gibi gözükürken yanında oynayacak ikinci isim için kararsızlık sürüyor.

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YA KiNG YA DA SERDAR DURSUN

Konya karşısında Valencia-King ikilisi bir adım önde olsa da Karagümrük karşısında ikinci yarıda gol atan ve istekli bir futbol ortaya koyan Serdar Dursun’un da forma şansı bulunuyor. Jesus muhtemelen King ile başlayıp ikinci yarı Serdar Dursun’a şans verecek.

27- Enner Valencia bu sezon 30 resmi maçta 23 kez fileleri havalandırırken, 4 de asist yaparak 27 gole direkt katkı verdi. 

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8- Joshua King sarı lacivertli forma ile çıktığı 16 resmi karşılaşmada 5 kez gol sevinci yaşadı, 3 de asist yaptı.

5- Serdar Dursun bu sezon 16 karşılaşmada 544 dakika görev alırken 3 gol, 2 asistle 5 golde takıma katkı sağladı.

Fenerbahçede Konyaspor maçı dizilişi yeni transfere göre şekillenecek Forvette Valencia tamam, yanındaki isim belirsiz...

OOSTERWOLDE VARSA 4’LÜ YOKSA 3’LÜ DEFANS OLACAK

Fenerbahçe’nin son transferi Jaylen Oosterwolde, Jorge Jesus’un defans kurgusundaki kilit isim. Gribal enfeksiyon nedeniyle Karagümrük maçında oynayamayan genç sol bek cumartesi günü ilk kez Fenerbahçe formasını giyerse sarı lacivertliler 4’lü defans kurgusu ve Ferdi-Peres-Szalai-Oosterwolde dizilişi ile sahaya çıkacak. Oosterwolde oynamazsa Serdar Aziz-Szalai-Peres’ten oluşan üçlü defans kurgusuyla sahada olacak.

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#Fenerbahçe#Valencia#Konyaspor

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