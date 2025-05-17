Fenerbahçe'de kongre sesleri: Muhalefetin hedefi 45 gün içinde seçim! Aziz Yıldırım belirsizliği

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Sezon başında dünyaca ünlü Jose Mourinho’yu takımın başına getirip; Youssef En-Nesyri, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin, Sofyan Amrabat, Anderson Talisca ve Milan Skriniar gibi flaş oyuncular transfer etmesine rağmen hiçbir hedefine ulaşamayan Fenerbahçe’de olağanüstü kongre rüzgarları esiyor.

YARIN EYÜP MAÇINDA TEPKİ OLABİLİR

Erken seçim isteyen muhaliflerin bir süre önce başlattığı imza kampanyasının ardından camianın önemli isimlerinden Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu’nun başkan adaylığını açıkladığı sarı lacivertlilerde, ligde yarın oynanacak Eyüpspor maçında taraftarların büyük kısmının başkan Ali Koç’u istifaya davet etmesi bekleniyor.

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ALİ KOÇ BÜYÜK OLASILIKLA YENİDEN ADAYLIĞINI KOYACAK

Bugüne dek erken seçim fikrine soğuk bakan Koç’un, son gelişmeler ışığında bu alternatifi ciddi şekilde düşünmeye başladığı öğrenildi. Koç, yaklaşan transfer dönemini dikkate alarak kongreyi eylül ayında yapmayı planlıyor.

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MUHALEFETTE HEDEF 45 GÜN İÇİNDE SEÇİM

Fenerbahçe Başkanı, dünyaca ünlü futbolcular transfer edip seçime daha güçlü girmenin hesabını yaparken, muhalefetin bu tarihi kesinlikle kabul etmeyeceği belirtildi. “Seçim eylüle kalırsa yeni sezonun kadrosunu yine Ali Koç yapacak, o zaman kongreye gitmenin bir anlamı kalmayacak” diyen muhalifler, imza toplama çalışmalarına hız verip gerekli rakama ulaştıktan sonra kulübü tüzükte belirtildiği üzere 45 gün içinde seçime götürmeyi hedefliyor. Seçim ne zaman yapılırsa yapılsın Ali Koç’un da başkanlığa aday olması bekleniyor.

FENERBAHÇE CAMİASINDA CEVAP BEKLEYEN 5 SORU!

Fenerbahçe camiasında gözler özellikle Aziz Yıldızım'a çevrildi.

Futboldaki başarısızlık nedeniyle çalkantılı bir döneme giren Fenerbahçe’de bundan sonra yaşanabilecek gelişmeleri ve cevap bekleyen soruları 5 maddede özetlemek mümkün:

1- Şimdilik ‘iddia’ olarak dile getirilen erken seçim kesinleşirse eski başkan Aziz Yıldırım nasıl bir yol izleyecek?

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2- Aziz Yıldırım’ın, geçmiş yönetimlerinde yer alan Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu’ya yaklaşımı nasıl olacak?

3- Ali Koç daha önce TRT Spor’da açıkladığı üzere Aziz Yıldırım’la görüşecek mi? Bu görüşme olacaksa ne zaman?

4- Muhtemel bir olağanüstü kongre kararı halinde Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanlığı’na yeniden adaylığını koyar mı?

5- Başkan adaylıklarını resmen açıklayan Kutlualp ve Uslu’nun dışında üçüncü veya dördüncü isimler aday olacak mı?