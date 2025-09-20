Fenerbahçe'de kongre heyecanı! Ali Koç ve Sadettin Saran konuşacak

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de bugün başlayacak ve Pazar günü sonuçlanacak olağanüstü seçimli genel kurulda Ali Koç ve Sadettin Saran başkanlık için yarışacak.

İki başkan adayının ortak önerisiyle Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu’nun yöneteceği genel kurul ilk gün Chobani stadında saat 10.30’da başlayacak. Pazar günü ise 10.00-17.00 saatleri arasında yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi stadın yanında eski Kenan Evren Lisesi arazisinde bulunan açık alanda gerçekleştirilecek.

İBRA OYLAMASI

Genel Kurul bugün genel kurul, başkanlık divanı seçimiyle başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sürecek.

Daha sonra 01.03.2024–31.05.2024 mali dönem ile 01.06.2024 – 31.05.2025 mali döneme ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak ve Ali Koç ve yönetim kurulu mali ve idari faaliyetleri ibra için oylanacak.

Ardından 01.06.2025– 31.05.2026 bütçesinin okunacak ve genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak.

Genel kurulda ayrıca taşınmaz satılması/satın alınması, kulübün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, taşınmazlar üzerinde veya uzun süreli kiralama veya irtifak hakkı tesisi, vb. suretlerle kulübe tahsis edilmiş arsa veya arazi üzerinde yapılacak yatırım ve tesisler için yeni oluşacak yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi konusu genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak.

GÜNE DAMGA VURACAK KONUŞMALAR

Daha sonra YDK’ya başvuru yaparak konuşma hakkı isteyen 50’nin üzerinde kongre üyesi divan başkanlığının belirleyici süre dahilinde konuşacak.

Daha sonra mevcut başkan Ali Koç ile başkan adayı Sadettin Saran süre kısıtlaması olmadan genel kurula hitaben konuşmalarını yapacaklar.

Genel kurulun ilk günü sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimiyle tamamlanacak.

AZİZ YILDIRIM KATILMAYACAK

Dün yayınladığı açıklamayla eski başkan Aziz Yıldırım’ın genel kurula katılmayacağı netleşti. Yıldırım’ın açıklamasında altını çizerek tavsiye ettiği 11, 12 ve 13.maddelerin veto edilmesi için kendi tabanının el kaldırmak için Chobani stadına tam kadro katılacağı öğrenildi.

