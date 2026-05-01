×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Klopp sesleri! Başkan adayı görüştü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 11:12

Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi öncesi, adaylar teknik direktörlerle görüşmelere başladı. Sarı lacivertlilerde bu kez Jürgen Klopp ismi öne çıktı.

Haberin Devamı

Sezonu hayal kırıklığı ile geçiren Fenerbahçe'de derbi mağlubiyetinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrılmış ve kulüp yönetimi de olağanüstü genel kurula gitmek kararı almıştı.

Bu gelişmelerin üzerine Fenerbahçe'de başkan adayları bir bir belli olurken, teknik direktörlük koltuğu için de gelişmeler yaşanmaya başladı.

Yıllar sonra bir kez daha Fenerbahçe başkanlığına aday olmaya hazırlanan Mehmet Ali Aydınlar ve ekibi, seçim öncesi çıtayı şimdiden yükseltmiş durumda. Aydınlar, Fenerbahçe'ye yüklü bir bütçe ile gelmeyi ve güçlü kadro, güçlü teknik ekip oluşturmayı planlıyor.

Haberin Devamı

Seçim öncesi tüm başkan adayları, teknik adamlarla temaslara başladı. Mehmet Ali Aydınlar’ın ise son olarak Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Klopp cephesinin şu an için net bir karar vermediği ve Red Bull Global Direktörü olarak görevini sürdürmeyi bir kenarda tutmak istediği ortaya çıktı. Real Madrid ve Almanya Milli Takımı ile de ismi anılan Klopp'un geleceği yaz aylarında netleşecek.

 

BAKMADAN GEÇME!