Fenerbahçe'de Klopp sesleri! Başkan adayı görüştü

Sezonu hayal kırıklığı ile geçiren Fenerbahçe'de derbi mağlubiyetinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrılmış ve kulüp yönetimi de olağanüstü genel kurula gitmek kararı almıştı.

Bu gelişmelerin üzerine Fenerbahçe'de başkan adayları bir bir belli olurken, teknik direktörlük koltuğu için de gelişmeler yaşanmaya başladı.

Yıllar sonra bir kez daha Fenerbahçe başkanlığına aday olmaya hazırlanan Mehmet Ali Aydınlar ve ekibi, seçim öncesi çıtayı şimdiden yükseltmiş durumda. Aydınlar, Fenerbahçe'ye yüklü bir bütçe ile gelmeyi ve güçlü kadro, güçlü teknik ekip oluşturmayı planlıyor.

Seçim öncesi tüm başkan adayları, teknik adamlarla temaslara başladı. Mehmet Ali Aydınlar’ın ise son olarak Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Klopp cephesinin şu an için net bir karar vermediği ve Red Bull Global Direktörü olarak görevini sürdürmeyi bir kenarda tutmak istediği ortaya çıktı. Real Madrid ve Almanya Milli Takımı ile de ismi anılan Klopp'un geleceği yaz aylarında netleşecek.