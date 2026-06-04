Fenerbahçe'de kıran kırana seçim yarışı!

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Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım dün Faruk Ilgaz Tesisleri’nde kongre üyeleriyle bir araya gelirken Luis Suarez transferini açıklayan Hakan Safi’yi eleştirdi.

Gün içinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Benim adım Aziz Yıldırım, ben yıldız oyuncu diyerek seçim kampanyası yapmam ve aday olmam. Ben yıldız sözü değil, şampiyonluk sözü veriyorum” ifadelerini kullanan Yıldırım genel kurul üyelerine hitaben yaptığı konuşmada ise şunları söyledi: “Fenerbahçe için her türlü fedakarlığı yapacağız. İhtiyaç duyulan en iyi oyuncuları getireceğiz ancak bunu seçim malzemesi yapmayacağız.

1 milyar dolar gelir hedefi koyduk

Oyuncular başkan adaylarıyla değil sonunda kulüple imzalamak zorundadır. Bunu unutmayın. Şahıslar gelir geçer, baki olan Fenerbahçe’dir. Hiçbir isim Fenerbahçe’den büyük değildir. Bizim hedefimiz net, Fenerbahçe’de oynamak isteyen ve ihtiyacımız olan her futbolcuyu alırız. Daha önce yaptığımız gibi o futbolcuya çubukluyu giydirir, sahaya çıkartırız. Bizim gücümüz buna fazlasıyla yetecektir. Harcama yaparken gelirleri düşünmek gerektiğini de biliyoruz. Bununla ilgili birçok çalışmamız var. Gelir getirecek birçok proje hazırladık. Kulübümüze 1 milyar dolar gelir hedefi koyduk, çalışmalara başladık. Pazar vereceğiniz her oy, şampiyonluk yürüyüşümüzün bir meşalesi olacak.”

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Anka kuşu gibi küllerimizden doğacağız

Yıldırım, pazar günü sıradan bir kongre yapmayacaklarının da altını çizerken gerekçesini ise “Fenerbahçe’yi yeniden ayağa kaldırma, hakkımız olan şampiyonlukları kazanma iradesidir. Biz kendi içimizde ayrışmazsak, tek yürek olursak karşımızda duracak hiçbir güç, hiçbir yapı olamaz. Son yıllarda yaşananlar, üzerimizde oynanan oyunlar, bizi yıpratmaya çalışanlar bilsinler ki; düştüğümüzü sananlar çok büyük yanılgı içinde. Tıpkı Anka kuşu gibi, küllerimizden yeniden doğacağız! O şanlı çubuklu formanın ağırlığını, Fenerbahçe isminin büyüklüğünü dosta düşmana yeniden hatırlatacağız” sözleriyle ifade etti..

LUIS SUAREZ’LE ANLAŞMA TAMAM

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, rakibi Aziz Yıldırım ile aynı saatte Ankara’da genel kurul üyeleri ile bir araya gelirken günlerdir sinyalini verdiği ilk transferini de açıkladı. Safi, Sporting Lizbon forması giyen Kolombiyalı golcü Luis Suarez ile anlaştığını şu sözlerle duyurdu: “Sözümü tutacağımı söyledim size, biz önce kadro kalitemizi çok yüksek seviyeye getireceğiz. İşte ilk bombayı söylüyorum, bugünden sonra devamı gelecek. Luis Suarez ile konuştuk anlaşma sağladık, transferi bitirdim. Suarez bana Türkiye Ligi’nin gol kralı olacağına söz verdi. Kendisine bonusu 15 golden başlatacaktık, 20’den başlatmamızı istedi. Artık yeter, iyi futbol iyi futbolcularla oynanır.

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F.Bahçe, Kerem yüzünden ceza almadı

Sarı lacivertlilerin başkan adayı, “Yıldızları getireceğiz dedik. Fenerbahçe formasıyla izlettireceğiz. Sabredin Fenerbahçeliler, daha yeni başlıyoruz. Daha çok sürprizimiz olacak” sözleriyle transferleri açıklamaya devam edeceğini de ifade etti. Hakan Safi limit tartışmaları ve kulübün Kerem Aktürkoğlu transferinden ceza aldığını yönündeki iddialara da şu yanıtı verdi: “Fenerbahçe cezayı Kerem’den yemedi, hodri meydan diyorum gelin ispatlayalım size. Cezayı sizin oylamadan geçirmediğiniz maddeler yüzünden yedik. O nakit akışını UEFA’ya geç verdiğimiz için ceza aldık, siz yine Fenerinize milyonlarca lira zarar vermiş oldunuz.”

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Gelin yeni bir devri başlatalım

Safi hafta sonu yapılacak seçim öncesi genel kurul üyelerine “Fenerbahçe benim diyenin değil ‘Ben her şartta Fenerbahçe’nin hizmetkarıyım’ diyenin yanında durun. Gelin Fenerbahçe için yeni bir devrin başlamasına vesile olalım. Çocukluğumuzdaki Fenerbahçe’yi çocuklarımıza yaşatalım. Biz Fenerbahçeliler’in emrindeyiz. Şampiyon Fenerbahçem ne istersen iste benden!” derken Aziz Yıldırım’a hitaben de “Son olarak sayın başkan, biz sana saygı sevgide kusur etmeyelim, bu 120 yıllık şanlı camiada Aziz Başkan’a gösterilen sevgi hürmet kimseye gösterilmemiştir. Ancak karşılığını da almadık. Bunu da bilelim” ifadelerini kullandı.

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SUAREZ ÜST ÜSTE 2 SEZONUN KRALI

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin anlaştığını duyurduğu Luis Suarez bu sezon Sporting Lizbon formasıyla Portekiz Ligi’ne damgasını vurdu. Ligde çıktığı 32 karşılaşmada 28 kez ağları sarsmayı başaran Kolombiyalı futbolcu, Portekiz Ligi’nde gol kralı olmayı başardı. Suarez toplamda ise Sporting ile 53 resmi maçta 38 gol, 9 asistle 47 gole direkt katkı verdi. 2024-25’te İspanya 2. Ligi’nde Almeria forması giyen Suarez 41 maçta 27 golle La Liga 2’de de zirveye çıktı. Almeria’daki performansının ardından 22.9 milyon Euro bonservisle Sporting’e transfer olan Kolombiyalı yıldızın kulübüyle Haziran 2030’a kadar sözleşmesi bulunuyor. Son 2 sezonda da gol kralı olmayı başaran 28 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllığına el sıkışan Safi’nin seçimi kazanması durumunda, Sporting kulübü ile masaya oturması bekleniyor.