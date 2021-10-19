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Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin kırmızı kart şaşkınlığı! 'Kariyerimde bir ilk...'

#Fenerbahçe#Kim Min-Jae#Kırmızı Kart
Fenerbahçede Kim Min-Jaenin kırmızı kart şaşkınlığı Kariyerimde bir ilk...

Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalan Fenerbahçe'nin Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae, konuya dair açıklamalarda bulundu ve kariyerinde bir ilki yaşadığını söyledi.

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Fenerbahçe'nin Koreli savunmacısı Kim Min-Jae, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla ilgili açıklamalarda bulundu.

Oyun dışında kalması için zorlama bir kart gösterildiğini söyleyen Min-Jae, "Erken kart görmem benim için sürpriz oldu. Sonrasında zaten oyunda kaldığım süre boyunca bu noktada takılı kaldım. Üzerine ikinci sarı kart. Zaten futbolu bilen insanlar da oyun dışı bırakılmam için zorlama bir karar verildi diye düşünüyorlar. Ben kariyerim boyunca bu oyunu her zaman kurallar çerçevesinde oynamaya çalıştım. En son kırmızı kartımı 2017 sezonunda gördüm. Bu da en üst seviyede futbol oynadığım 5 yıllık kariyerimde benim için bir ilk oldu, sanırım Türkiye’de böyle deneyimlerimiz olmak zorunda."

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Alanyaspor maçında takımını yalnız bırakacağı için üzgün olduğunu belirten Koreli futbolcu, "Çok üzüldüm ancak elimden gelen hiçbir şey olmadığı için bir şey yapamadım. Yani takım olarak bu yaklaşıma karşı ne yapabilirdik, onu da bilmiyorum. Böyle bir şeyin takımımı Alanyaspor maçında yalnız bırakmama sebep olması benim için daha da üzücü" diye konuştu.

Fenerbahçede Kim Min-Jaenin kırmızı kart şaşkınlığı Kariyerimde bir ilk...

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Trabzon dönüşü taraftarların havalimanında verdiği desteğe vurgu yapan Kim Min-Jae, "Fenerbahçe olarak karşılaştığımız tüm zorluklarla taraftarlarımızın da desteği ile mücadele edeceğiz. Bu da bizim en önemli görevimiz. Çünkü sezon sonunda onları mutlu etmek bizim için her şeyden önemli ve bunun öneminin farkındayız! Deplasman dönüşümüzde taraftarlarımızın yanımızda olması bizleri çok duygulandırdı. Onların sevgisine layık olacağız ve sezon sonu şampiyon olarak onları mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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#Fenerbahçe#Kim Min-Jae#Kırmızı Kart

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