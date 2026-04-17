Fenerbahçe'de Kim Min-Jae sesleri! Menajeri İstanbul'a geldi

Haberin Devamı

Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek adına önemli bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, eski oyuncusu Kim Min-jae için yeniden devreye girdi. Kanarya’da uzun süredir gündemde olan yıldız oyuncunun menajeri Ivo Lourenço Silva Oliveira Rita’nın İstanbul’a geldiği öğrenildi. Masada maaş beklentisi, kiralık mı yoksa kalıcı transfer mi olacağı, bonservis maliyeti ve diğer şartlar konuşulacak. Kim’in Türkiye temsilcisi Elif Sözeri’nin de görüşmede yer alacağı belirtiliyor. İddialara göre F.Bahçe oyuncu için kararlı.

FENERBAHÇE'YE 19 MİLYON EURO KAZANDIRDI

Alman kaynaklara göre ise Bayern’de ilk 11’de forma şansı bulmakta zorlanan Güney Koreli oyuncu Dünya Kupası sonrası Bavyera ekibinden ayrılmaya kararlı ve öncesi yeniden İtalya’ya dönmek... Bilindiği gibi Kim Min-jae, 2021 yazında Beijing’den 3 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe’ye transfer olmuş, sadece bir sezon sonra 19 milyon Euro karşılığında Napoli’ye gitmişti. Kim Min-jae İtalya’daki etkileyici performansının ardından Temmuz 2023’te Alman devi Bayern Münih’e 50 milyon Euro’ya transfer olmuştu.

Haberin Devamı

'GALATASARAY'I REDDETTİ' İDDİASI

Kim’in İtalya’ya gitmek için mevcut maaşından (16 milyon Euro brüt/yaklaşık 8 milyon Euro net) önemli ölçüde fedakarlık yapmayı göze aldığı iddia ediliyor. Kim’in daha önce Galatasaray’la da birkaç kez görüşme yaptığı ancak oyuncunun her seferinde Türkiye’ye dönerse Fenerbahçe’ye gitmek istediğini söylediği ve sarı kırmızılıların daha yüksek maaş teklifini reddettiği yönünde iddialar da mevcut. Fenerbahçe bu yıl ocak ve mart aylarında da Kim Minjae’nin menajeriyle temasa geçmiş ancak o dönem oyuncu Bayern Münih’te kalmayı tercih etmişti.