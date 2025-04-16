Fenerbahçe'de Kim Min-Jae heyecanı!

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Fenerbahçe, 2021-22 sezonunun başında Beijing Guoan'dan Kim Min-jae'yi 3 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Dönemin teknik direktörü Vitor Pereira'nın ısrarıyla transfer edilen Güney Koreli savunmacı, kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kim, sadece 1 sezon Sarı-Lacivertli formayı giydikten sonra 19 milyon Euro'ya Napoli'nin yolunu tuttu. Burada tarihi bir şampiyonluk yaşayan yıldız savunmacı, 1 sezonun ardından 50 milyon Euro'ya Bayern Münih'e gitti. Ancak Kim Min-jae için Almanya'da işler yolunda değil.

EN ÇOK HATA YAPAN STOPER

Güney Koreli stoper, son olarak Dortmund maçında ciddi bir hata yaptı ve hemen oyundan alındı. Bu performansı bardağı taşırdı. Sportif direktör Max Eberl, "Kim, rakibini görüş alanında tutmayarak hata yaptı" diyerek oyuncuyu açıkça eleştirdi.

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Alman basınında yer alan haberlere göre Bayern, bu yaz 28 yaşındaki savunmacıyla yollarını ayıracak. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde golle sonuçlanan 6 hata yapan ve bu alanda zirvede olan Kim'in kredisi tükendi.

'HAYAL' GİBİ AMA...

Fenerbahçe Yönetimi'nin bu gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi. Sarı-Lacivertlilerin, yıldız futbolcuyu geri getirebilme ihtimalini araştırdıkları kaydedildi. Şampiyonlar Ligi bileti alınması, bu transfer için kilit nokta olabilir.

Kim'i Fenerbahçe'ye alan ve şu anda Wolverhampton'ı çalıştıran Pereira'nın da eski öğrencisini çok istediği kaydedildi.

Şimdilik hayal olarak görünen bu transfer için yönetim tüm şartlan zorlayabilir.