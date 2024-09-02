Fenerbahçe'de Kieran Trippier gelişmesi! Menajerlerin teklifi kabul görmedi

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Kadrosuna son olarak Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı katan sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları sürüyor.

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi sonrası bu mevkiye bir transfer yapması beklenen Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Sarı lacivertlilerin sol beke bir transfer ve orta sahaya bir fırsat transferi yapması beklenirken Fenerbahçe'den bir oyuncuya veto geldi.

Fenerbahçe'nin menajerler tarafından önerilen İngiliz bek oyuncusu Kieran Trippier'i reddettiği öğrenildi.

İngiltere Milli Takımı ile 54 maça çıkan Kieran Trippier'ın, Premier Lig ekibi Newcastle United ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.