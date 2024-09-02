×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Kieran Trippier gelişmesi! Menajerlerin teklifi kabul görmedi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Kieran Trippier
Fenerbahçede Kieran Trippier gelişmesi Menajerlerin teklifi kabul görmedi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 18:14

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye, menajerler tarafından İngiliz yıldız Kieran Trippier önerildi.

Haberin Devamı

Kadrosuna son olarak Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı katan sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları sürüyor.

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi sonrası bu mevkiye bir transfer yapması beklenen Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Sarı lacivertlilerin sol beke bir transfer ve orta sahaya bir fırsat transferi yapması beklenirken Fenerbahçe'den bir oyuncuya veto geldi.

Fenerbahçe'nin menajerler tarafından önerilen İngiliz bek oyuncusu Kieran Trippier'i reddettiği öğrenildi.

İngiltere Milli Takımı ile 54 maça çıkan Kieran Trippier'ın, Premier Lig ekibi Newcastle United ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Transfer#Kieran Trippier

BAKMADAN GEÇME!