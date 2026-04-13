Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisi itirafı!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları;

İlk başlardaki Kerem biraz daha fevriydi. Bu gençlik ateşiyle hatalar da yapardı. Şu anki aklımla, şu anki yaşanmışlıklarımla bunu rahatça söyleyebilirim ki daha sakin olup daha olgunlukla karar verebilmeli bir genç futbolcu. Biliyorum çok zor bu genç yaşta ama tavsiyem bu olurdu.

KOSOVA MAÇINDAKİ GOLÜ

Kosova maçındaki golde topun dışarı doğru falso aldığından emindim. Bunu da burada açıklayayım. Hatta Orkun'la da konuştum. O da aynı şekilde söylemişti. Garanti olsun diye topa vurdum. O arada ofsayt mısın diye sorulunca 5-10 saniye tedirgin oldum. Ancak golü benim atmamın önemi yok. 24 sene sonra Dünya Kupası'na gitmek önemli.

Haberin Devamı

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDEKİ PENALTI

Beşiktaş maçındaki penaltı 'Ya tarih yazacaksın, ya tarih olacaksın' tarzında bir penaltıydı. Atabildiğim için çok mutluyum. Hayatımda attığım en zor penaltı olabilir. Golden sonra kendimden geçmişim. Normalde yapmam. Kameraya vurmuşum. Güvenlikçi abinin eline gelmiş. Ondan özür diledim. İçinden başka bir şey çıkıyor. Bağırıyorsun, çağırıyorsun. Çok farklı bir adrenalin o.

TARAFTARA ÇAĞRI

Eski Kadıköy ruhunu geri getirelim. Çocukken stadyuma geldiğim zamanlarda taraftarımızın coşkusu, desteği beni çok etkiliyordu. Tüylerim diken diken olurdu.