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Fenerbahçeli taraftarlar, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'na tepki gösterdi.
İlk yarıda kritik anlarda kaptırdığı toplarla tepki toplayan Kerem, 63. dakikada oyundan çıkarken sarı-lacivertli tribünler oyuncuyu yuhaladı.
Kerem'in yerine 63. dakikada İrfan Can Kahveci, oyuna dahil edildi.
Kerem Aktürkoğlu'nun Erzurumspor FK maçı performansı:
Topla Buluşma: 40
Pas: 17/24 (%71)
Uzun Pas: 0/1
Orta 3/8
Kilit Pas: 1
Top Kaybı: 16
Şut: 1
Çalım: 0/0
Aldığı Faul: 1
Top Kapma: 1
İkili Mücadele: 3/6
Hava Topu: 1/2
Yaptığı Faul: 1