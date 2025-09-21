×
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio hesabı açtı!

#Fenerbahçe#Kerem Aktürkoğlu#Marco Asensio
Fenerbahçede Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio hesabı açtı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2025 21:35

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'nın konuğu olan Fenerbahçe'yi mücadelenin hemen başında Kerem Aktürkoğlu'nun asistinde Marco Asensio öne geçirdi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı sarı - lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, yeni transferler siftah yaptı.

TEDESCO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Alanya maçına göre 11'de 4 değişiklikle Kasımpaşa mücadelesine başladı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına; Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Asensio, 11'i ile çıktı.

ASENSIO 11'DE

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Marco Asensio, ilk kez 11'de başladı. Teknik Direktör Tedesco’nun 11’de görev verdiği Asensio, ligin 5. haftasındaki Trabzonspor müsabakasında son 7 dakikada sahada yer almıştı.

EN-NESYRI İLK KEZ KULÜBEDE

Fenerbahçe’nin golcü futbolcusu Youssef En-Nesyri ise bu sezon ilk kez bir maça yedek kulübesinde yer aldı. 5'i Süper Lig, 4'ü de Şampiyonlar Ligi elemeleri olmak üzere 9 karşılaşmanın tamamında 11'de görev alan Faslı oyuncunun, 5 gol ve 1 asisti bulunuyor.

KASIMPAŞA NET GOLDEN YARARLANAMADI

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Kasımpaşa, net bir gol şansından yararlanamadı. Ederson’a yapılan baskı sonrası kazanılan topta Hajradinovic, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı auta gönderdi.

KEREM & ASENSIO İŞ BİRLİĞİ

Bu pozisyondan sadece 1 dakika sonra ise sol taraftan içeri çevirdiği topu Asensio, penaltı noktası üzerinden ağlara gönderdi ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

Bu golle birlikte sarı - lacivertli forma ile Kerem Aktürkoğlu ilk asistini, Marco Asensio ise ilk golünü kaydetmiş oldu.

İspanyol futbolcu, Real Madrid formasıyla da ilk 11'de çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşamıştı. Yıldız oyuncu, Ağustos 2018'in ardından ikinci kez bir takım ile bunu başardı.

KASIMPAŞA 10 KİŞİ KALDI

Fenerbahçede Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio hesabı açtı

Kasımpaşa oyuncusu Cafu, 45. dakikada Skriniar'a yaptığı müdahale sonrası VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır tarafından kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

BAKMADAN GEÇME!