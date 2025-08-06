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Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinde son aşama! İşte anlaşma bedeli...

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#Fenerbahçe#Kerem Aktürkoğlu#Benfica
Fenerbahçede Kerem Aktürkoğlu transferinde son aşama İşte anlaşma bedeli...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2025 19:48

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ısrarla kadroda görmek istediği milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu transferinde Portekiz ekibi Benfica ile son aşamaya gelindiği öne sürüldü.

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Fenerbahçe'de Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde sıcak saatler yaşanıyor. 

TRANSFERDE SON AŞAMA

Portekiz'in önde gelen basınlarından Record'un haberine göre; İki kulüp, Kerem Aktürkoğlu için ileri düzeyde görüşmelerini sürdürüyor.

Haberin detaylarında, Sarı - lacivertlilerin, milli futbolcunun transferini 22–25 milyon euro bonservis bedeliyle tamamlanması beklenildiği belirtildi.

Fenerbahçede Kerem Aktürkoğlu transferinde son aşama İşte anlaşma bedeli...

NOTICIAS: 'ANLAŞMA SAĞLANDI'

SIC Noticias'ın haberinde ise sarı-lacivertlilerin 22 milyon euro karşılığında Benfica ile anlaşma sağladığı aktarıldı.

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KADROYA ALINMADI

Benfica teknik direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Nice maçının kadrosuna alınmadığını duyurmuştu.

Fenerbahçede Kerem Aktürkoğlu transferinde son aşama İşte anlaşma bedeli...

BENFICA PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, Portekiz ekibinde 54 maçta, 16 gol - 13 asistlik skor katkısı üretti.

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#Fenerbahçe#Kerem Aktürkoğlu#Benfica

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