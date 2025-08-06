Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinde son aşama! İşte anlaşma bedeli...

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Fenerbahçe'de Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde sıcak saatler yaşanıyor.

TRANSFERDE SON AŞAMA

Portekiz'in önde gelen basınlarından Record'un haberine göre; İki kulüp, Kerem Aktürkoğlu için ileri düzeyde görüşmelerini sürdürüyor.

Haberin detaylarında, Sarı - lacivertlilerin, milli futbolcunun transferini 22–25 milyon euro bonservis bedeliyle tamamlanması beklenildiği belirtildi.

NOTICIAS: 'ANLAŞMA SAĞLANDI'

SIC Noticias'ın haberinde ise sarı-lacivertlilerin 22 milyon euro karşılığında Benfica ile anlaşma sağladığı aktarıldı.

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KADROYA ALINMADI

Benfica teknik direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Nice maçının kadrosuna alınmadığını duyurmuştu.

BENFICA PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, Portekiz ekibinde 54 maçta, 16 gol - 13 asistlik skor katkısı üretti.