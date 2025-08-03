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Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Yeni iddia: 'Anlaşma yakın, uçak kalkıyor'

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#Transfer#Kerem#Fenerbahçe
Fenerbahçede Kerem Aktürkoğlu gelişmesi Yeni iddia: Anlaşma yakın, uçak kalkıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 21:26

Fenerbahçe'nin Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu transferi için anlaşmaya yakın olduğu ileri sürüldü. Sarı-lacivertlilerin yöneticisi Hakan Safi'nin, kısa süre içerisinde Portekiz'e gideceği iddia edildi.

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Fenerbahçe'de Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için flaş bir gelişme yaşandı.

PORTEKİZLİLER 'KALACAK' DEDİ

Gün içerisinde Portekiz basınından O Jogo, Benfica'nın, Bruma'nın sakatlığı ve Feyenoord forması giyen Anis Hadj Moussa transferinin başarısızlıkla sonuçlanması sebebiyle Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosunda tutmak istediğini duyurmuştu.

FABRIZIO ROMANO: GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yalnızca birkaç saat sonra ise İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, paylaştığı haberde "Fenerbahçe ile Benfica arasında Kerem Aktürkoğlu için görüşmeler devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

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SON İDDİA: 'ANLAŞMA YAKIN, UÇAK KALKACAK'

Son olarak Haber Global'in haberine göre; Fenerbahçe, Başkanı Ali Koç'un talimatı ve teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda Sarı-lacivertli kulübün yöneticilerinden Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu transferi için Portekiz'e gidiyor.

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Fenerbahçede Kerem Aktürkoğlu gelişmesi Yeni iddia: Anlaşma yakın, uçak kalkıyor

MOURINHO 'MUTLAKA ALINSIN' DEDİ

Haberde; Jose Mourinho'nun, Ali Koç ile yaptığı görüşmede Kerem Aktürkoğlu için 'Mutlaka alınsın' raporu verdiği belirtildi.

PORTEKİZ'E GİDİYOR

Ayrıca Başkan Ali Koç'tan talimatı alan Hakan Safi'nin, bu gece özel uçağıyla Kerem Aktürkoğlu'nun transferini bitirmek için Portekiz'e gittiği bilgisi verilirken anlaşmanın son yakın olduğu ve son detayların görüşüldüğü kaydedildi.

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#Transfer#Kerem#Fenerbahçe

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