Spor Haberleri

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu çıkmazı: Transfer rafa kalktı!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Benfica#Kerem Aktürkoğlu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 21:33

Fenerbahçe'de transferi yılan hikayesine dönen Kerem Aktürkoğlu için kulübü Benfica'dan çıkan son kararı Portekiz basını duyurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahasında Benfica'yı konuk eden Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinde sürpriz bir yeni gelişme yaşandı. 

PORTEKİZ BASINI YAZDI

Portekiz'in önde gelen basınlarından Record'un haberine göre; Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu göndermekten vazgeçerek takımda tutma kararı aldı. 

BİTMEK ÜZERE OLDUĞU ÖNE SÜRÜLÜYORDU

Bir sürededir Kerem Aktürkoğlu için transfer masasında olduğu bilinen Fenerbahçe yönetiminin milli futbolcuyu 25 milyon euroya kadroya katacağı öne sürülmüştü. 

KADIKÖY'E 11'DE ÇIKIYOR

Kritik maç öncesi yaşanan bu gelişmenin ardından Kerem Aktürkoğlu, sürpriz bir şekilde Fenerbahçe karşısında sahaya ilk 11'de çıkıyor.

BENFICA'DAN KEREM PAYLAŞIMI

Çıkan bu iddiaların ardından Kerem'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Benfica'nın Fenerbahçe maçı ilk 11'inde Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafına yer verdi.

TRİBÜNLERDEN KEREM'E ALKIŞ

Fenerbahçe tribünleri ısınmaya çıkan Kerem Aktürkoğlu'nu alkışladı. Milli futbolcu ise bu alkışlara karşılık verdi.

