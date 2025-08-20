Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu çıkmazı: Transfer rafa kalktı!

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahasında Benfica'yı konuk eden Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinde sürpriz bir yeni gelişme yaşandı.

PORTEKİZ BASINI YAZDI

Portekiz'in önde gelen basınlarından Record'un haberine göre; Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu göndermekten vazgeçerek takımda tutma kararı aldı.

BİTMEK ÜZERE OLDUĞU ÖNE SÜRÜLÜYORDU

Bir sürededir Kerem Aktürkoğlu için transfer masasında olduğu bilinen Fenerbahçe yönetiminin milli futbolcuyu 25 milyon euroya kadroya katacağı öne sürülmüştü.

KADIKÖY'E 11'DE ÇIKIYOR

Kritik maç öncesi yaşanan bu gelişmenin ardından Kerem Aktürkoğlu, sürpriz bir şekilde Fenerbahçe karşısında sahaya ilk 11'de çıkıyor.

BENFICA'DAN KEREM PAYLAŞIMI

Çıkan bu iddiaların ardından Kerem'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Benfica'nın Fenerbahçe maçı ilk 11'inde Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafına yer verdi.

Haberin Devamı

TRİBÜNLERDEN KEREM'E ALKIŞ





Fenerbahçe tribünleri ısınmaya çıkan Kerem Aktürkoğlu'nu alkışladı. Milli futbolcu ise bu alkışlara karşılık verdi.