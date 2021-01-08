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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.01.2021 - 14:49 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Kemal Ademi takımla çalıştı! Gönül, Sosa, Perotti, Ciğerci ve Novak...

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Fenerbahçe'de Kemal Ademi takımla çalıştı! Gönül, Sosa, Perotti, Ciğerci ve Novak...
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Süper Lig'in 18. haftasında 11 Ocak Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme ve aktif dinlenme çalışması yaptığı belirtildi.

Erol Bulut'un maç sonu açıklamalarda bulunduSüper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, maç sonu açıklamalarda bulundu.
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Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Kemal Ademi'nin takımla çalışmalara başladığı, Gökhan Gönül, Jose Sosa, Diego Perotti, Tolga Ciğerci ve Filip Novak'ın tedavilerine devam edildiği ifade edildi.

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Diğer oyuncuların ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idmanı, pas yaparak sürdürdüğü aktarıldı. Antrenmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçede Kemal Ademi takımla çalıştı Gönül, Sosa, Perotti, Ciğerci ve Novak...

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