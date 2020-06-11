Fenerbahçe’de Kayserispor maçı hazırlıkları tamam

Isınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.



Bu antrenmanla Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi