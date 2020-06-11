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Futbol
DHA
Haber Giriş: 11.06.2020 - 21:47,Son Güncelleme:

Fenerbahçe’de Kayserispor maçı hazırlıkları tamam

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Fenerbahçe’de Kayserispor maçı hazırlıkları tamam
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Fenerbahçe, yarın Hes Kablo Kayserispor ile Ülker Stadyumu’nda oynayacağı Süper Lig 27’nci hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Isınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Bu antrenmanla Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi

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