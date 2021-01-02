Fenerbahçe'de Kasımpaşa öncesi kadro sıkıntısı!

Spor Arena / Süleyman ARAT - F.Bahçe'de dertlerin biri bitmeden diğeri başlıyor! Uzun süren sakatlıklarını atlatan Samatta, Lemos ve Valencia takıma yeni dönmüşken, bu kez de Covid-19 salgını sarı lacivertlilerde kadro sıkıntısına yol açtı.

Sezonun en formda isimleri arasında yer alan Ozan Tufan, Luiz Gustavo ve isimleri gizli tutulan iki oyuncunun son testleri de pozitif çıktı ve hepsinin Kasımpaşa maçında oynamayacağı kesinleşti. Dün ayrıca sakatlıktan yeni kurtulan Tolga, bu sefer başka bir bölgede ağrı hissedince MR’ı çekildi. Durumu bugün belli olacak. Hafif ağrıları olduğunu belirten Ferdi Kadıoğlu da dünkü antrenmanda düz koşu yaptı.

SOL BEKTE DE SIKINTI VAR

Gustavo ve Ozan’ın yokluğunda orta sahada Sosa, Pelkas ve Ferdi’nin görev yapması bekleniyor. Pazartesi günü Kasımpaşa’ya konuk olacak Fenerbahçe’de bir başka sıkıntı da sol bekte yaşanıyor... Caner’in yokluğunda bu bölgede görev alacak olan Novak, sol ayağının tendon bölgesindeki ağrıları nedeniyle bu hafta idmanların büyük bölümünü salonda yaptı.

GÖKHAN MI, NAZIM MI?

Teknik direktör Erol Bulut’un üzerine titrediği Çek futbolcu, ilk kez dün saha antrenmanına katıldı. Fenerbahçe’de Serdar Aziz’in yokluğunda Sadık veya Lemos’tan biri oynayacak. Sağ bekte Gökhan Gönül’ün mı yoksa Nazım Sangare’nin mi forma giyeceği ise maç günü belli olacak.