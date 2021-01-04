Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının ardından Sinan Gümüş'ten penaltı isyanı

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçına ilk 11'de başlayan Sinan Gümüş, maç sonu yaptığı açıklamalarda kendisine yapılan hamlenin penaltı olduğunu söyledi. Sinan, şu sözleri kullandı;

%100 penaltımız verilmedi. Hakem göremedi. VAR'a neden çağrılmadı? Penaltı pozisyonunu sahadaki hakem göremez belki tamam ama VAR'daki hakemler nasıl göremiyor size soruyorum onu da.

''BU GALİBİYETİ HAK ETTİK''

Bu zor şartlarda ve bu zor zeminde iyi mücadele ederek üç puanı aldığımızı düşünüyorum. Bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum.

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