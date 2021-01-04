Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçından sonra Erol Bulut'tan 3 futbolcuya tebrik! 'Müthiş işler yaptı'

Erol Bulut'un maç sonu yaptığı açıklamalar şu şekilde;

Çok eksiğimiz vardı. İlk 11'i kurmakta biraz zorlandık. Ama üzerine çalıştık. Arayı iyi değerlendirmeye çalıştık. Futbolcularımızı tek tek tebrik ediyorum. Rakibimize hiç şans vermedik.

''SADIK, OZAN, GUSTAVO MÜTHİŞ İŞLER YAPTI''

Sol tarafta oynayan Sadık rakibe hiç şans vermedi. O pozisyonda hiç oynamamıştı. Hem oyun kurmada hem savunmada müthiş işler yaptı.

1-2 gün idmanla oynayan Ozan ve Gustavo 90 dakika sahada kalıp müthiş performans gösterdiler. Valencia ve Samatta da iyi performans gösterdiler. İlerlemeye çalışıyoruz, önemliydi 3 puanı alıp üst tarafa yakın olabilmek. 3 puan için mutluyuz. Başakşehir maçından sonra 3 puan alıp üst tarafı zorlamak önemliydi. Birkaç gün sonra önemli bir maçımız var.

''İSTENMEYEN NEDENLERDEN DOLAYI OLMADI''

Ben hiçbir zaman sonraki maçı düşünmüyorum. Tercihlerim bugünkü Kasımpaşa maçına yönelikti. Bu tercihlerin sebebi sakatlıklar, yeni sakatlıktan çıkanlar ve hastalığı yeni geçmiş olanlardı.

15. hafta 29 puan... Tabi daha fazlasını isterdik. İstenmeyen nedenlerden dolayı olmadı. Oraya girmek istemiyorum. Biz de kendimize bakmak zorundayız. En çok engellenen şutu olan takımız. Bu ne demek oluyor? Demek ki bazen oyuncularımız yanlış tercihler yapmış. Oyuncularımızın daha iyi tercihler yapmaları lazım. Daha iyiye gidecek potansiyelimiz var.

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