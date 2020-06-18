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GeriFutbol Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor!
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Futbol
Haber Giriş: 18.06.2020 - 22:30,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor!

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Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor!
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Süper Lig'in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların idmanı 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdüğü aktarıldı.

Dar alanda pas yaparak süren antrenmanın, bireysel çalışmalarla noktalandığı kaydedildi.

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