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Futbol
Haber Giriş: 07.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de kart endişesi!

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Fenerbahçe'de kart endişesi!

Fenerbahçe'de 23 Şubat'ta oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde kart sınırında olan futbolcuların çokluğu endişe yarattı.

Spor Arena / Süleyman ARAT - Galatasaray ile 23 Şubat’ta Kadıköy’de oynayacağı derbi öncesi Alanya ve Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de kadronun kilit isimlerinin sarı kart sınırında olması teknik direktör Ersun Yanal’ı düşündürüyor.

Her iki takım için de büyük öneme sahip derbiye Vedat Muriç ve Luiz Gustavo’dan yoksun çıkmak istemeyen Yanal, iki yıldızından Alanya ve A.Gücü maçlarında dikkatli olmalarını istedi.

Fenerbahçede kart endişesi

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