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Futbol
Haber Giriş: 22.07.2020 - 11:37,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de kart cezalılarına izin yok!

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Fenerbahçe'de kart cezalılarına izin yok!
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Fenerbahçe, Beşiktaş maçında kart gördükleri için ‘erken tatil’ suçlamasıyla karşı karşıya kalan Vedat Muriç, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci ve Jailson’a izin vermedi.

Spor Arena - Süleyman Arat | Süper Lig’de Beşiktaş deplasmanında görülen kartlar nedeniyle dört futbolcusunu kaybeden Fenerbahçe hafta sonu evinde oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasına genç isimlerle çıkmak zorunda kalacak.

Ligi yedinci sırada bitirmesi kesinleşen sarı lacivertli ekip, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısına kırmızı kart cezalısı Muriqi, sarı kart cezalıları Deniz, Tolga ve Jailson, sakatlıkları süren Gustavo, Mevlüt, Mehmet ve Tolgay’dan yoksun olarak çıkacak.

KART CEZALILARINA İZİN YOK

Beşiktaş maçında kart gördükleri için özellikle sosyal medyada ‘Erken tatil’ suçlamasıyla karşı karşıya kalan Vedat Muriç, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci ve Jailson’a izin verilmedi.

Bu futbolcuların oynayacakmış gibi Çaykur Rizespor maçı çalışmalarına katılacağı öğrenildi.

 

Fenerbahçede kart cezalılarına izin yok

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