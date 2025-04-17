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Fenerbahçe'de karar verildi! Filip Kostic için anlaşma yakın, fark 1 milyon euro

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Kostic
Fenerbahçede karar verildi Filip Kostic için anlaşma yakın, fark 1 milyon euro
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 19:27

Fenerbahçe, kiralık olarak forma giyen Filip Kostic'in bonservisini almak için harekete geçti.

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Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic'in için düğmeye bastı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe, tecrübeli futbolcunun bonservisi için Juventus'a 3 milyon euroluk teklifte bulundu. Juventus'un beklentisinin ise 4 milyon euro olduğu yazıldı.

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KOSTIC KALMAK İSTİYOR

Kostic'in de Fenerbahçe'de kalmak istemesi nedeniyle görüşmelerin olumlu geçtiği vurgulandı. Kostic'in transferi için önümüzdeki birkaç haftanın önemli olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de bu sezon 29 maçta süre bulan Kostic, 2 gol attı ve 7 asist yaptı.

Bonservisinin bulunduğu Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçede karar verildi Filip Kostic için anlaşma yakın, fark 1 milyon euro

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2+1 YILLIK SÖZLEŞME PLANI

Fenerbahçe'de bonservisinin alınması halinde Kostic'le 2+1 yıllık sözleşme imzalanmasının planladığı, Kostic'in de İstanbul'daki hayatından memnun olduğu için sarı-lacivertlilerde kalmak istediği vurgulandı.

TADIC ÖNEMLİ ROL OYNAMIŞTI

Fenerbahçe'nin bir diğer Sırp yıldızı Dusan Tadic, Filip Kostic'in Fenerbahçe'ye transferi için ikna aşamasında önemli katkıda bulunmuştu.

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#Transfer#Fenerbahçe#Kostic

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