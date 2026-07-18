Fenerbahçe'de karar! Kante ve Fred giderse geliyor

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Fenerbahçe; Nathan Ake, Vedat Muiqi ve Mason Greenwood'a Chobani Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Basına açık olarak gerçekleşen imza törenine Cihan Kamer ve Oğuz Çetin de katıldı.

HEDEF ŞİMDİ OYUNCU SATIŞI

Üç transfer yapan Kanarya'da şimdi hedef bir an önce şişkin kadroyu düzene sokarak oyuncu satışı yapmak. Musaba, Diego Carlos ve Amrabat, takımdan ayrılacak oyuncuların başında geliyor.

ORTA SAHAYA ANDRE!

Bu arada Fenerbahçe'de Fred veya N'Golo Kante ikilisinden birinin ayrılma ihtimali de bulunuyor. Sarı-lacivertliler, bu iki ismin yerine de oyuncu bakmaya başladı. Şu anda pole pozisyonunda olan futbolcu, Corinthians forması giyen Andre.

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JUVENTUS DA HAREKETE GEÇTİ

Kanarya, 20 yaşındaki oyuncuyu bir süredir izliyor. Genç orta saha oyuncusu için Juventus da harekete geçti. İtalyan basını, Juve’nin Corinthians ile görüşmelere başladığını yazdı. Brezilya ekibinin, Andre için pazarlıklara 30 milyon Euro’dan başladığı belirtildi.