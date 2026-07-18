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Fenerbahçe'de karar! Kante ve Fred giderse geliyor

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#Fenerbahçe Transfer#Kante Ve Fred#Orta Saha Transferi
Fenerbahçede karar Kante ve Fred giderse geliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 09:32

Fenerbahçe, elindeki ileri yaşlı yabancılarla yollarını ayırmayı planlarken, gündemde Kante ve Fred var. Sarı lacivertliler, oyunculardan en az 1'ini göndermesi durumunda rotasını Brezilya'ya çevirecek.

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Fenerbahçe; Nathan Ake, Vedat Muiqi ve Mason Greenwood'a Chobani Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Basına açık olarak gerçekleşen imza törenine Cihan Kamer ve Oğuz Çetin de katıldı.

Fenerbahçede karar Kante ve Fred giderse geliyor

HEDEF ŞİMDİ OYUNCU SATIŞI
Üç transfer yapan Kanarya'da şimdi hedef bir an önce şişkin kadroyu düzene sokarak oyuncu satışı yapmak. Musaba, Diego Carlos ve Amrabat, takımdan ayrılacak oyuncuların başında geliyor.

Fenerbahçede karar Kante ve Fred giderse geliyor

ORTA SAHAYA ANDRE!
Bu arada Fenerbahçe'de Fred veya N'Golo Kante ikilisinden birinin ayrılma ihtimali de bulunuyor. Sarı-lacivertliler, bu iki ismin yerine de oyuncu bakmaya başladı. Şu anda pole pozisyonunda olan futbolcu, Corinthians forması giyen Andre.

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Fenerbahçede karar Kante ve Fred giderse geliyor

JUVENTUS DA HAREKETE GEÇTİ
Kanarya, 20 yaşındaki oyuncuyu bir süredir izliyor. Genç orta saha oyuncusu için Juventus da harekete geçti. İtalyan basını, Juve’nin Corinthians ile görüşmelere başladığını yazdı. Brezilya ekibinin, Andre için pazarlıklara 30 milyon Euro’dan başladığı belirtildi.

Fenerbahçede karar Kante ve Fred giderse geliyor

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#Fenerbahçe Transfer#Kante Ve Fred#Orta Saha Transferi

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