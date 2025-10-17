×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Karagümrük maçında kaleye geçecek isim belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Karagümrük#Süper Lig
Fenerbahçede Karagümrük maçında kaleye geçecek isim belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 13:26

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında Pazar günü Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, sahaya süreceği kadroyu netleştirmeye başladı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor. Sarı - lacivertliler, taraftarı önünde 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Kritik maçta kalede Tarık Çetin’in olması bekleniyor. Skriniar'ın cezası nedeniyle çıkamayacağı maçta stoperde Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde görev yapacak.

Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda ise Archie Brown forma giyecek.

Tedesco, orta sahada İsmail Yüksek ve Edson Alvarez’i; bu ikilinin önünde ise Marco Asensio’yu görevlendirmeyi düşünüyor.

Gözden KaçmasınFenerbahçede 6 yıldızlı transfer operasyonu Merih Demiral ve Kim Min-Jae müjdesiFenerbahçe'de 6 yıldızlı transfer operasyonu! Merih Demiral ve Kim Min-Jae müjdesiHaberi görüntüle

İtalyan teknik adam, hücum hattında değişiklik yapacak. Milli maçlardaki başarılı oyunuyla dikkat çeken Oğuz Aydın’ın sağ kanatta forma giyme ihtimali yüksek. Sol kanatta Nene Dorgeles’in oynaması halinde ileri uçta Kerem Aktürkoğlu olacak.

Kerem’in sol kanatta maça başlaması durumunda ise Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile gol arayacak.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Karagümrük#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!