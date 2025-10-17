Fenerbahçe'de Karagümrük maçında kaleye geçecek isim belli oldu!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor. Sarı - lacivertliler, taraftarı önünde 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Kritik maçta kalede Tarık Çetin’in olması bekleniyor. Skriniar'ın cezası nedeniyle çıkamayacağı maçta stoperde Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde görev yapacak.

Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda ise Archie Brown forma giyecek.

Tedesco, orta sahada İsmail Yüksek ve Edson Alvarez’i; bu ikilinin önünde ise Marco Asensio’yu görevlendirmeyi düşünüyor.

İtalyan teknik adam, hücum hattında değişiklik yapacak. Milli maçlardaki başarılı oyunuyla dikkat çeken Oğuz Aydın’ın sağ kanatta forma giyme ihtimali yüksek. Sol kanatta Nene Dorgeles’in oynaması halinde ileri uçta Kerem Aktürkoğlu olacak.

Kerem’in sol kanatta maça başlaması durumunda ise Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile gol arayacak.

Haberin Devamı