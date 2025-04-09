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Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi kar alarmı! Sıcaklık -6'ya kadar düşecek

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Sivasspor
Fenerbahçede Sivasspor maçı öncesi kar alarmı Sıcaklık -6ya kadar düşecek
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 07:00

Fenerbahçe, Süper Lig'de Pazar günü hem Sivasspor'u hem de olumsuz hava şartlarını yenmeye çalışacak.

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Trabzonspor, galibiyetinden sonra zirve ile puan farkını 3’e indiren ve yeniden şampiyonluk umutları güçlenen Fenerbahçe, bu hafta çıkacağı kritik Sivas maçında kar sürprizi ile karşılaşacak.

KARIN PAZAR GÜNÜ DE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Nisan ayında alışılmadık şekilde perşembe gecesi başlaması beklenen kar yağışının maçın oynanacağı pazar gününde de devam etmesi bekleniyor. Meteorolojik verilerde, cumartesi gecesi -6 dereceye kadar düşeceği görülen hava sıcaklığının, maçın oynanacağı saatlerde 0 ile 1 derece arasında olması bekleniyor. Başka bir deyişle sarı lacivertliler kader maçlarına çıkan rakibinin yanı sıra olumsuz hava ile de mücadele etmek zorunda kalacak.

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SİVAS UMUDU KORUMAK İSTİYOR

Biri şampiyonluk diğeri ligde kalma adına şiddetle puana ihtiyacı olan iki takımın mücadelesinde kar ve soğuk havanın karşılaşmayı daha zorlaştırması bekleniyor. Alttan ısıtmalı Sivas 4 Eylül Stadı’nda zeminde kar olmayacak ancak yaşanacak bu durum Fenerbahçe cephesinde nisan ayında yaşanan kötü bir sürpriz olarak algılandı. Ligde zor günler yaşayan Sivasspor, kalan 7 maçtan puanlar alarak Süper Lig’e tutunmak istiyor. Fenerbahçe’den sonra Kasımpaşa (D), Antalyaspor, Galatasaray (D), Bodrum, Samsunspor (D ve Alanyaspor’la karşılaşarak ligi tamamlayacak Sivas’ta pazar günkü maç öncesi Nikolic, Koita ve Emrah Başsan’ın sakatlıkları bulunuyor.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Sivasspor

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