Fenerbahçe'de kaptanlar ‘İlmek İlmek Cumhuriyet’ dedi

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Fenerbahçe'de kaptanlar Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Altay Bayındır, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Cumhuriyet'in 98. yıl dönümünü kutladı.

Oyuncular, sarı lacivertli kulübün hazırladığı Cumhuriyet Bayramı filminde yer alan, Isparta’nın bir köyünde yaşayan dokumacı Havva Teyze tarafından 29 günde ve 29 bin ilmek ile dokunan Türk bayrağı motifli halıyla objektiflere poz verirken; bir ağızdan ‘İlmek İlmek Cumhuriyet’ dediler.