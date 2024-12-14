Fenerbahçe'de kaptanlar devrede! Szymanski gerçeği ve Fred'in durumu...

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Başta birinci kaptan Dzeko olmak üzere Mert Hakan ve Tadic, son iki günde takım arkadaşlarıyla özel toplantılar düzenleyerek motivasyon konuşmaları yaptı. Her zorluğun altından kalkabilecek bir kadroya sahip olduklarının altını çizen kaptanlar, “Süper Lig’de lider ile aramızdaki 6 puanlık fark kapanmayacak bir fark değil. Önümüz de 20 maç var. Avrupa Ligi’nde de play-off için sadece bir maç kazanmamız yeterli. Biz, kendimize ve birbirimize inanırsak tüm hedeflere ulaşırız” dediler.

"SZYMANSKI'NİN GÖREVİ DEĞİŞTİ"

Öte yandan Fred, Szymanski ve İrfan Can Kahveci’nin düşük performansları ile ilgili görüşlerini aldığımız kulüp yetkilileri, şunları söyledi: "Bu üç isimden sadece Fred formsuz, ikinci yarıda yeniden yükselişe geçecektir. Szymanski’de form düşüklüğü yok; sadece farklı bir görevde oynuyor. İrfan Can sakatlıktan çıktı, 1 ay oynamadı. O da 2. yarının yıldızı olacaktır."

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İSMAİL YÜKSEK 'DALYA' DİYECEK

Fenerbahçeli İsmail Yüksek dalya demeye hazırlanıyor. Milli futbolcu pazar günü Başakşehir maçında görev alması durumunda Sarı lacivertli formayla 100. resmi maçına çıkacak. 25 yaşındaki oyuncu 99 resmi maçta 2 gol atıp, 9 da asist yaptı. İsmail ligde ise 61 kez sahaya çıkıp 5 asistlik katkı verdi.