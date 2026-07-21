×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FIFA 2026FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Fenerbahçe'de kaptan Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Melih Mahmutoğlu#Sözleşme
Fenerbahçede kaptan Melih Mahmutoğlunun sözleşmesi uzatıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 16:35

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda kaptan Melih Mahmutoğlu ile yeni sözleşme imzalandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kulüpten yapılan açıklamada, 2013'ten bu yana sarı-lacivertli ekipte forma giyen 36 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, kaptanımız Melih Mahmutoğlu ile 1 yıllık yeni anlaşmaya varmıştır. 2013 yılında katıldığı ailemizde 2 Avrupa Ligi, 8 Türkiye Ligi, 6 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan, takımımızla özdeşleşerek adını sarı mirasımıza altın harflerle yazdıran kaptanımız Melih Mahmutoğlu, yeni sezonda da Fenerbahçemizin başarısı için mücadele edecektir. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Melih Mahmutoğlu'na hayırlı olmasını diliyor, kaptanımıza 10 numaralı çubuklu formasıyla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Melih Mahmutoğlu#Sözleşme

BAKMADAN GEÇME!