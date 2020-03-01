Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu'nun zor anları! Antalyaspor maçında...
Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenebahçe'de forma giyemeyen Emre Belözoğlu'nun yaşadığı üzüntü dikkat çekti.
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Spor Arena / Süleyman ARAT - Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.
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Ev sahibi ekipte teknik direktör Tamer Tuna, geçen haftaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de zorunlu değişikliğe gitti. Tuna, kart cezalısı Sinan Gümüş'ün yerine devre arasında transfer edilen ve geçen hafta takımının galibiyet golünü kaydeden yıldız futbolcu Lukas Podolski'ye ilk kez 11'de forma şansı verdi
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından bir maçla cezalandırıldığı için karşılaşmada kulübede yer alamadı.
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Sarı-lacivertlilerde, geçen hafta 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisinin 11'ine göre 3 değişikliğe gidildi.
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Antalyaspor maçında Isla, Tolgay Arslan ve Tolga Ciğerci'nin yerine Falette, Luiz Gustavo ve Mehmet Ekici, ilk 11'de forma giydi.
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Fenerbahçe'nin ilk 11'ini Altay Bayındır, Dirar, Falette, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Jailson, Mehmet Ekici, Kruse ve Muric oluşturdu.
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LOCADAN TAKİP ETTİ
Sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Emre Belözoğlu ise mücadeleyi locadan takip etti.
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Antalyaspor'un attığı gollerden sonra Emre Belözoğlu'nun yaşadığı üzüntü dikkat çekti.
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Tecrübeli futbolcu, Ankaragücü-Fenerbahçe maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuş ancak 67. dakikada sakatlığı sebebiyle kenara gelmişti.
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Ayrıca locada Ersun Yanal, Volkan Demirel ve Volkan Kazak da maçı birlikte takip etti. Volkan Demirel devre arasında locadan inip soyunma odasına giderek Yanal’ın talimatlarını iletti