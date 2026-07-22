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Fenerbahçe'de Kante'nin alternatifi bulundu!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#N'golo Kante
Fenerbahçede Kantenin alternatifi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 11:29

Yüksek maliyetli oyuncularla yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin alternatifini İtalya'da buldu. İşte detaylar...

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Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe kadro planlamalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

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MALİYETLİ OYUNCULARA VEDA

Sarı-lacivertlilerin yüksek maliyeti nedeniyle N’Golo Kante ile yollarını ayırmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

Sarı-Lacivertli yönetimin, Fransız yıldızın ayrılmasıyla oluşacak maaş bütçesini daha genç ve uzun vadeli bir orta saha transferinde kullanmayı planladığı belirtildi.

Fenerbahçede Kantenin alternatifi bulundu

ALTERNATİFİ EL AYNAOUI

Dış basında yer alan iddialara göre Fenerbahçe’nin listesinin üst sıralarında Roma forması giyen Neil El Aynaoui bulunuyor.

Piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki Faslı futbolcu, ön libero ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.

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Fenerbahçede Kantenin alternatifi bulundu

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 34 karşılaşmaya çıkan El Aynaoui, 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

Faslı oyuncu ayrıca 2026 Dünya Kupası’nda ülkesini 6 maçta temsil etti.

Fenerbahçede Kantenin alternatifi bulundu

 

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#N'golo Kante

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