Fenerbahçe'de 'kanat' sorunu! Sakatlıklar...

Spor Arena / Süleyman ARAT - Perşembe akşamı yapılan antrenmanda ağır bir sakatlık geçiren ve çekilen MR'da sahalardan en az 3 hafta uzak kalacağı netleşen Rodrigues’in dönüşünün 4-5 haftayı bile bulma ihtimali teknik heyeti endişelendiriyor.

Şampiyonluk yolunda kritik viraj olarak görülen Ankaragücü ve Galatasaray maçları öncesinde kanatlardaki bu sıkıntı Ersun Yanal’ın elini oldukça zorlaştıracak gibi gözüküyor.

SAKATLIKLARDAN ÇOK ÇEKTİ

İlk yarıda stoper ve sol bekte yaşanan sakatlıklar yüzünden bir tek maça dahi ideal kadroyla çıkamayan Ersun Yanal’ın ikinci yarıda da orta sahanın sağ ve sol kanadındaki eksikliklerle baş etmeye çalışacak olması elini oldukça zorlaştıracak gibi gözüküyor.

JOKER NABIL DIRAR

Takımın adeta joker oyuncusu haline gelen Nabil Dirar’ın Hasan Ali Kaldırım’ın dönüşüyle birlikte eski görev yeri olan orta sahanın sağ tarafına çekilip Deniz Türüç’le dönüşümlü olarak bu görevi yürütmesi beklenirken, yaşanan son sakatlıkla orta sahanın yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Ankaragücü maçında sakatlıktan kurtularak Galatasaray derbisine maç eksikliğini de atlatmış şekilde sahada olması için defansta Hasan Ali Kaldırım’a şans vermesi umulan Ersun Yanal’ın orta sahada da Galatasaray maçının provası niteliğinde bir kadro çıkartmasına kesin gözle bakılıyor.





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