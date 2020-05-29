Fenerbahçe'de kamp uzadı

Fenerbahçe'nin TFF’nin Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki kampı 3 gün uzatıldı... Böylece kamp 3 Haziran’’da sona erecek..



3 Haziran’da da Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde son antrenmanını yapacak olan futbolcular daha sonra çalışmalarına maç gününe kadar Samandıra Can Bartu tesislerinde devam edecek.



Riva Kampı’da 1 Haziran Pazartesi günü Futbolculara ve teknik ve idari kadroya PCR testi yapılacak.



4-5 Haziran’da izin yapacak olan futbolcular 6 Haziran’da Samandıra’da antikor testi yapılacak.



Test sonuçlarına göre 6 Haziran akşamı Samandıra’da antrenman planlanıyor. 12 Haziran’daki maça kadar günlük antrenmanlar devam edecek.