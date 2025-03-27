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Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu! 3 eksik...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Süper Lig#Bodrum
Fenerbahçede kamp kadrosu belli oldu 3 eksik...
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 21:46

Fenerbahçe, Süper Lig'de Bodrum FK ile oynayacağı maçın kadrosunu duyurdu.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Sipay Bodrum FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları ile başladı. Taktiksel çalışmalarla devam eden antrenman, bireysel programlarla sona erdi.

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Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Grey Beton Bodrum Stadı'nda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Fenerbahçe'nin Bodrum FK maçının kadrosunda şu isimler yer aldı:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Milan Skriniar, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Bodrum

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