Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de kaleye takviye için yine Tarık Çetin gündemde!

#Fenerbahçe#Transfer#Tarık Çetin
Fenerbahçede kaleye takviye için yine Tarık Çetin gündemde

Fenerbahçe, ikinci kaleci için transferde yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Berke'nin takımdan ayrılmasının ardından Altay Bayındır’ın arkasına güven veren ikinci kaleci transferinin halen yapılamaması taraftarın korkulu rüyası haline dönüştü.

Yönetim bu konuyu çözüme kavuşturmak için harekete geçti. Kulübün alt yapısından yetişen ve Osman Ertuğrul Çetin’in de yeğeni olan Rizeli Tarık Çetin öne çıkarken, diğer güçlü adayın yine Karadeniz ekibinden Gökhan Akkan olduğu öğrenildi.

Bonservisi elinde olan Ferhat Kaplan da listede. Yarınki Dinamo Kiev maçında Altay’ın yedeği olarak kulübede yine Ertuğrul oturacak. Kaleci transferinin maçın ardından gerçekleşeceği gelen bilgiler arasında.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe 11 milyon eurodan kurtuldu Sözleşmesi can sıkan oyuncu, kapıdaki 5 ayrılık...Fenerbahçe 11 milyon eurodan kurtuldu! Sözleşmesi can sıkan oyuncu, kapıdaki 5 ayrılık...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Transfer#Tarık Çetin

BAKMADAN GEÇME!

Çeyrek asırlık dostluğu bitiren aldatma iddiası Elon Musk ve Sergey Brinin arasında neden soğuk rüzgarlar esiyor

Çeyrek asırlık dostluğu bitiren aldatma iddiası! Elon Musk ve Sergey Brin'in arasında neden soğuk rüzgarlar esiyor?

#Elon Musk
BA.5 alt varyantı hakkında merak edilenler... Açık havada bulaşır mı Kapalı alanda kimse takmıyorsa maske beni korur mu

BA.5 alt varyantı hakkında merak edilenler... Açık havada bulaşır mı? Kapalı alanda kimse takmıyorsa maske beni korur mu?

#Covid
Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15ini etkiledi Lyme hakkında her şey...

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi! Lyme hakkında her şey...

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Çeyrek asırlık dostluğu bitiren aldatma iddiası Elon Musk ve Sergey Brinin arasında neden soğuk rüzgarlar esiyor

Çeyrek asırlık dostluğu bitiren aldatma iddiası! Elon Musk ve Sergey Brin'in arasında neden soğuk rüzgarlar esiyor?

#Elon Musk
BA.5 alt varyantı hakkında merak edilenler... Açık havada bulaşır mı Kapalı alanda kimse takmıyorsa maske beni korur mu

BA.5 alt varyantı hakkında merak edilenler... Açık havada bulaşır mı? Kapalı alanda kimse takmıyorsa maske beni korur mu?

#Covid
Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15ini etkiledi Lyme hakkında her şey...

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi! Lyme hakkında her şey...

#Sağlık