Fenerbahçe'de kaleye takviye için yine Tarık Çetin gündemde!

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Berke'nin takımdan ayrılmasının ardından Altay Bayındır’ın arkasına güven veren ikinci kaleci transferinin halen yapılamaması taraftarın korkulu rüyası haline dönüştü.

Yönetim bu konuyu çözüme kavuşturmak için harekete geçti. Kulübün alt yapısından yetişen ve Osman Ertuğrul Çetin’in de yeğeni olan Rizeli Tarık Çetin öne çıkarken, diğer güçlü adayın yine Karadeniz ekibinden Gökhan Akkan olduğu öğrenildi.

Bonservisi elinde olan Ferhat Kaplan da listede. Yarınki Dinamo Kiev maçında Altay’ın yedeği olarak kulübede yine Ertuğrul oturacak. Kaleci transferinin maçın ardından gerçekleşeceği gelen bilgiler arasında.