Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de kaleye sürpriz aday! Galatasaray'ın eski kalecisi Pena mı geliyor?

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Galatasaray#Pena
Fenerbahçede kaleye sürpriz aday Galatasarayın eski kalecisi Pena mı geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 09:47

Bu sezon şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan Fenerbahçe, kaleci pozisyonunu sağlama alma hedefinde...

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın performansı nedeniyle kalede rekabet sağlayacak bir takviye için kolları sıvamıştı. İlk aday, PSG'li Keylor Navas olmasına rağmen Al-Nassr'ın cömert bir teklifle devreye girmesi, işi zora soktu.

INAKI PENA SÜRPRİZİ

Arayışa devam eden Sarı-Lacivertliler için İspanya'dan yeni bir iddia geldi. Sport Gazetesi, Fenerbahçe'nin hedefinde Inaki Pena'nın olduğunu öne sürdü.

KİRALIK GELEBİLİR

Yapılan haberde, Barcelona ile 23 yaşındaki kalecinin, sezon sonunda bitecek olan sözleşmeyi 2026'ya kadar uzatma konusunda anlaşma sağladıkları belirtildi. Ancak PENA'nın imzayı attıktan sonra Barça'dan ayrılarak kiralık olarak Fenerbahçe'nin yolunu tutabileceği iddia edildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray 'da görev yapan İspanyol kaleci, 6'sı Süper Lig ve 2'si Avrupa Ligi olmak üzere 8 karşılaşmada görev yapmış, 11 gol yemişti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçede Jorge Jesustan transfer açıklaması Sol bek isterdimFenerbahçe'de Jorge Jesus'tan transfer açıklaması! 'Sol bek isterdim'Haberi Görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Galatasaray#Pena

BAKMADAN GEÇME!

Konyaspor, İlhan Palutu neden gönderdi Yerel basın: Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı

Konyaspor, İlhan Palut'u neden gönderdi? Yerel basın: "Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı"

#İlhan Palut
6 ülke, 33 şirket, 6 ay... Dört gün çalışmayı denediler, sonuçlara patronlar bile şaşırdı: Yorumları dinlerken gözyaşlarıma hâkim olamadım

6 ülke, 33 şirket, 6 ay... Dört gün çalışmayı denediler, sonuçlara patronlar bile şaşırdı: 'Yorumları dinlerken gözyaşlarıma hâkim olamadım'

#Dört Gün Çalışma
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bu kadar utangacım

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bu kadar utangacım?

#BSF