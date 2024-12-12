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Fenerbahçe'de kahreden rakamlar!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Avrupa Ligi#Jose Mourinho
Fenerbahçede kahreden rakamlar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 07:00

F.Bahçe, Portekizli hoca ile en az şut çektiği maçı oynarken, Mourinho Avrupa Ligi kariyerinde ilk kez gol atamadan içi saha yenilgisi aldı.

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Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde en az toplam (4) ve isabetli şut (1) çektiği resmi maçı Athletic karşısında oynadı.

Bu mücadele aynı zamanda sarı lacivertli takımın geçen sezon 1-0 kazandığı ve tamamı isabetli 5 şut çektiği Union Saint-Gilloise maçından sonra en az şut çektiği karşılaşma oldu.

181 DAKiKADIR GOL ATAMIYOR

Portekizli çalıştırıcı, Avrupa Ligi kariyerinde 25. kez bir iç saha maçına çıkarken ilk kez gol sevinci yaşayamadan iç saha yenilgisi aldı. 

Bu sezon 13’ü lig, 9’u Avrupa maçları olmak üzere ilk 22 resmi maçın tamamında gol atan Kanarya, Beşiktaş’ın ardından Athletic’in de filelerini havalandıramadı (Son gol-Gaziantep 89. dakika).

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#Fenerbahçe#Avrupa Ligi#Jose Mourinho

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