Fenerbahçe'de kadro sil baştan! Tarihi revizyon...

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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe yeni sezonun kadro planlamasını yaparken, sarı-lacivertlilerin kadroda sil baştan revizyon yapma ihtimali belirdi.

DEMBELE LİSTEYE GİRDİ

Forvet bölgesi için kendisine alternatif arayan ve bonservisi elinde olan isimlere yönelen sarı-lacivertlilerde, listedeki adaylardan birisi Moussa Dembele'ydi... Fransız ekibi Lyon'dan kesin olarak ayrılacak 26 yaşındaki golcü, İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'dan da teklif almıştı. 15 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Dembele ile anlaşılması durumunda imza parası da ödenecek. Yıldız oyuncu bu sezon Fransa Ligi'nde 22 maçta 3 gol atabildi.

PELKAS PAOK'A GİDİYOR

Fenerbahçe'nin sezon başında Hull City'ye kiraladığı Dimitris Pelkas, Championship'te sezonun sona ermesiyle İstanbul'a döndü. Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi biten 29 yaşındaki oyuncu, PAOK ile anlaştı. 5 Ekim 2020'de F.Bahçe ile 3 yıllık kontrat imzalayan Pelkas'ın sözleşmesinde opsiyon maddesi de var ancak kullanılmayacak.

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FORVET BÖLGESİ SİL BAŞTAN

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'de forvet bölgesi, yeni sezonda baştan aşağı yenilenecek. İşte transfer yaşanan tüm gelişmeler; Kanarya'dan 3 yıllık kontrat talep eden Enner Valencia, istediği yanıtı alamadı. Sarı-lacivertli yönetim, 33 yaşındaki oyuncusu için 1+1 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulundu. Ekvadorlu forvet bu teklife sıcak bakmadı. 3 yıl, her sene için de 2.5 milyon Euro net maaş, toplamda 7.5 milyon Euro istedi.

Fenerbahçe yönetimi, Enner Valencia ile ortak yolda buluşamayınca Brezilya kulübü İnternacional devreye girdi ve Valencia'nın istediği şartları kabul etti.

PEDRO'DA ZARAR EDİLMEK İSTENMİYOR

Valencia'nın ardından takımdan ayrılacak diğer isim Joao Pedro... Brezilya asıllı İtalyan oyuncu, bir türlü Türkiye'ye uyum sağlayamadı. Performansı eleştirilen Pedro, İtalya'ya geri dönmek istiyor. Bu sezon ligde 18 maçta 4 gol atabilen Pedro'yu sarı-lacivertliler, 4.7 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.

Kanarya, Pedro ile ilgilenen Genoa, Frosinone Calcio, Empoli ve Bologna gibi takımlardan, zarar edilmeyecek şekilde bonservis talebinde bulunacak.

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SERDAR DURSUN'UN TALİBİ ÇOK

F.Bahçe'de istediği süreleri bulamayan Serdar Dursun'a Anadolu'dan birçok takım talip oldu. Deneyimli forvet, kulübede olduğu ve 4. santrfor konumuna düştüğü dönemde bile kendisini hep hazır tutmayı başardı. 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki golcüye, Kayserispor ve Süper Lig'e yeni yükselen Samsunspor'un ilgisi bulunuyor. Serdar'a yurt dışından da teklifler var. Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan Serdar; 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

KING'İN DURUMU BELİRSİZ

Sarı-lacivertlilerin İngiliz forveti Joshua King'in de sözleşmesi devam etmesine karşın durumu belirsizliğini koruyor.