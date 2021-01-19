Fenerbahçe'de kadro dışı kararı iddiası! Talimat Emre Belözoğlu'ndan mı?

Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi gündemin 1 numaralı maddesi olurken bir taraftan da Ömer Faruk Beyaz şoku yaşanıyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; 17 yaşındaki oyuncu yeni sözleşme imzalamadığı Emre Belözoğlu'nun talimatıyla kadro dışı bırakıldı. Alman kulüplerinin yakından ilgilendiği Ömer Faruk Beyaz çalışmalarını bireysel olarak devam ettiriyor.

5 yıllık sözleşmeyi kabul etmedi!

Sezon başından bu yana Süper Lig'de sadece 8 dakika süre alabilen ve forma giyememekten şikayetçi olan Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu 5 yıllık sözleşmeyi kabul etmemişti.

Bu kararın ardından genç oyuncu takım idmanlarına alınmamaya başladı. Sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut Ömer Faruk ile görüşmelerin olumsuz gittiğini belirtmişti.

Almanya'ya transfer olacak!

Sarı-lacivertli takımın alt yapısında yetişen ve henüz 16 yaşında takım kaptanı olarak sahaya çıkan Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'nin en genç kaptanı olarak tarihe geçmişti.

Ömer Faruk Beyaz ile Alman kulüpleri yakından ilgileniyor. Dortmund ve Schalke 04 ismi ön plana çıksa da oyuncunun Stuttgart ile anlaştığı gelen haberler arasında.

Emre Belözoğlu: Ömer Faruk süreci olumsuz gidiyor

Geçtiğimiz günlerde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Belözoğlu, genç oyuncuları Ömer Faruk Beyaz ile yaptıkları görüşmelerin şu anda olumsuz devam ettiğini belirtmişti.

Ömer Faruk'a çok iyi şartlar içeren bir proje sunduklarını vurgulayan Emre Belözoğlu, "Ömer 17 yaşında, Ersun Yanal ayrıldıktan sonra Tahir hocanın gelmesiyle başlayan süreçte 10 maçımız vardı, hepsinde kadroda oldu. 10 maçın 5'inde görev aldı. Ömer Faruk konusunda büyük bir üzüntü içinde olduğumu söylemek istiyorum. Ben ilk günden beri Ömer'in değerli bir futbolcu olduğunu herkesle paylaştım. Aslında ona hiç yapılmamış şekilde bir projeyle gittik, 5 senelik bir proje. Son dönem de başkan da dahil oldu. Kendisinin evine kadar gidildi ve projemiz anlatıldı. İçimden keşke 17 yaşında bana karşı böyle bir proje ve davranışla gelinseydi bile dedim. Ömer benim için çok değerli bir oyuncu. Üzüldüğüm nokta şu; Fenerbahçe takımı yarın bir gün tarihi anlatıldığında “en genç kaptan” olarak Ömer Faruk yazacak. Ancak ne yazık ki verdiğimiz değerin karşılığını bulduğumuzu düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"Kolumdaki bandı Ömer'e samimice taktım"

Sürecin bitmediğini ve Ömer Faruk'un bir an önce bir karar vermesi gerektiğini anlatan Emre Belözoğlu, şunları kaydetmişti.

"Kendisi bize belli bir noktada kararını iletti ama burada çok büyük bir camia var. Evet, bu çatı altında büyük sporcularla büyük başarılar kazanılmıştır ama hiçbirimiz Fenerbahçe'den büyük değiliz. Buradan ayrılsa dahi onu koruma derdinde olurum. Ayrılsa da her zaman başarılı olmasını isteriz, destek oluruz. Ömer süreci olumlu gitmiyor, olumlu bitecek gibi de gözükmüyor. Fenerbahçe'nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok. Projenin içi kendisi için olumlu şartlarda dolu ama büyük fotoğrafa bakınca süreç olumlu gitmiyor. Fenerbahçe'nin haklarını göz önüne aldığımızda gözümüz kimseyi görmez. Ömer Faruk'un bir kulübe imza attığını düşünmüyorum. Bu sürecin olumlu yönde seyretmesi için ne kadar uğraştığımızın da bire bir şahidi kendisi ve ailesidir. Ben kolumdaki bandı Ömer'e samimice taktım. Bizim hedefimiz, hayalimiz Fenerbahçe'nin kendi değerlerini çıkarması ve onlarla yürümesidir. Bu süreçte onun bayrak oyunculardan biri olacağını düşünüyordum ama olumlu gitmiyor, gideceğini de düşünmüyorum."

"Linç edilmesi beni üzer"

Emre Belözoğlu konuyla ilgili olarak ayrıca "Aramızdan ayrılsa dahi Ömer Faruk’a her zaman destek olacağız. Asla kötü olmasını istemeyiz. Bu yüzden benim sözlerim dolayısıyla linç edilmesi beni üzer." demişti.

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