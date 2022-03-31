Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'in menajeri net konuştu! "Kimse gitmesini beklemesin"

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Sarı lacivertlilerde kadro dışı kalan yıldız futbolcunun menajeri konuştu

Lig Radyo’ya konuşan Söğüt şu açıklamaları yaptı:

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“Mesut’un sözleşmesindeki madde gereği kadro dışı kalsa dahi takımla çalışabilir. Ancak Mesut şu anki ortamda bunu zorlaştıracak bir hale getirmek istemedi. Ozan’ı da yalnız bırakmak istemediği için onunla beraber antrenman yapıyor. İzinli sayılıyor Mesut. Nihai kararın ardından ne olacağına bakıp ona göre hareket edeceğiz.

6 AY BEDAVAYA OYNADI

Mesut hiçbir yere gitmeyecek, gitmeyi de kesinlikle düşünmüyor. 2 yıl daha Fenerbahçe oyuncusu olarak devam edecek. 3.5 senelik imza attı, bunun 6 ayını bedava oynadı. Ocaktan sezon sonuna kadar para dahi kazanmadı. ‘Önemli değil’ diyerek Fenerbahçe sevgisine vurgu yaptı. Buraya Fenerbahçe sevgisi için geldi. Yoksa gelmezdi. Böyle bir olay yaşandı diye de kimse Mesut’un eşyalarını toplayıp gitmesini beklemesin.”