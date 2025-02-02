×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Fenerbahçe'de kadın basketbolcuları sakatlıklar vurdu!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Basketbol#Euroleague
Fenerbahçede kadın basketbolcuları sakatlıklar vurdu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 07:00

Fenerbahçe Opet, sakatlık konusunda sıkıntılı günler yaşıyor.

Haberin Devamı

Erkek basketbolunda mükemmel bir form yakalayan Fenerbahçe, kadınlarda ise sakatlıklar nedeniyle istikrarsız bir grafik çiziyor.

Euroleague’deki 12 maçı da kazanan sarı lacivertliler, buna karşın Türk oyuncuları Alperi, Olcay ve İdil’in sakatlıkları nedeniyle İNG Süper Lig’deki son 3 maçını kaybetti. Yönetici Mustafa Kemal Danabaş, “Yerli sayısı azalınca Türkiye Ligi’ndeki kadromuz güçsüzleşti.

Milli ara nedeniyle 15 gün maçımız yok. Bu sürede sakatlarımız düzelecek ve yeniden çıkışa geçeceğiz” diye konuştu.

Gözden KaçmasınFenerbahçeli yönetici Mehmet Salih Dereli hayatını kaybettiFenerbahçeli yönetici Mehmet Salih Dereli hayatını kaybettiHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Basketbol#Euroleague

BAKMADAN GEÇME!