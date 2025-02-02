Fenerbahçe'de kadın basketbolcuları sakatlıklar vurdu!

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Erkek basketbolunda mükemmel bir form yakalayan Fenerbahçe, kadınlarda ise sakatlıklar nedeniyle istikrarsız bir grafik çiziyor.

Euroleague’deki 12 maçı da kazanan sarı lacivertliler, buna karşın Türk oyuncuları Alperi, Olcay ve İdil’in sakatlıkları nedeniyle İNG Süper Lig’deki son 3 maçını kaybetti. Yönetici Mustafa Kemal Danabaş, “Yerli sayısı azalınca Türkiye Ligi’ndeki kadromuz güçsüzleşti.

Milli ara nedeniyle 15 gün maçımız yok. Bu sürede sakatlarımız düzelecek ve yeniden çıkışa geçeceğiz” diye konuştu.