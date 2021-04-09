Fenerbahçe'de kaçan balık Boupendza! İrfan Can Kahveci geldi ama...

Spor Arena / Analiz - Bir maç fazlası bulunan lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de şampiyonluk umutları git gide azalıyor. Bu sezon iç sahada 6 mağlubiyet yaşayan sarı lacivertliler, deplasman performansıyla ayakta kalsa da oyun olarak taraftarına ümit vermedi.

Kadro yapılanması konusunda eleştirilen Fenerabahçe'de belki de en kritik hamle sezon ortasında yapıldı. Fenerbahçe için kırılma anı İrfan Can transferi oldu. İrfan için Galatasaray ile transfer yarışına giren sarı lacivertliler, Başakşehir Kulübü'nde üst üste yapılan görüşmelerin ardından 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında oyuncuyu transfer etti.

Mesut Özil ile birlikte İrfan Can Kahveci de kadroya katılınca Fenerbahçe'de orta saha bölgesinde oyuncu fazlalığı da oluştu.

ÜÇ FORMA 7 ADAY

Mert Hakan Yandaş

Dimitris Pelkas

Ozan Tufan

İrfan Can Kahveci

Jose Sosa

Luiz Gustavo

Mesut Özil

KAÇAN BALIK BOUPENDZA

Kadrosundaki golcülerden yeterli verimi alamayan Fenerbahçe'nin golcü transferine yönelmeyip iki orta saha hamlesi yapması belki de ligin kaderinin değişmesine neden oldu. Öyle ki geride bıraktığımız 32 haftalık süreçte Mbwana Samatta yalnızca 5 gol kaydetti. Bir diğer forvet Papiss Cisse ise 4 golde kaldı. Daha sonraki süreçte Fenerbahçe'nin gündemine giren Boupendza ise attığı 18 golle krallık listesinin en üst sırasında bulunuyor.

RAKİP GOLCÜLERE YAKLAŞAMADILAR

Lider Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar 15, Larin ise 14 gol katkısıyla göze çarpıyor. Galatasaray'ın devre arası hamlesi Mostafa Mohamed çıktığı 9 maçta 5 gol atma başarısı gösterirken sakatlık sorunları nedeniyle birçok maçı kaçıran Radamel Falcao, buna rağmen 8 gole ulaştı.

GALATASARAY RESMİ TEKLİF YAPIP GERİ ÇEKİLDİ



İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transferi sonrası Galatasaray, tahtanın kapanmasına kısa zaman kalan Hatayspor'un golcüsü Aaron Boupendza için harekete geçti ve resmi teklifini yaptı. Hatayspor'un istediği rakamı karşılayamayan sarı kırmızılılar hemen transferden vazgeçip Mostafa Mohamed'i kadrosuna kattı.







HATAY 8 MİLYON EUROYU KABUL ETTİ, TRANSFER İPTAL OLDU

Rusya takımı Krasnodar'ın 8 milyon Euro'luk teklifini kabul eden Hatay, oyuncunun Türkiye'de kalmak istemesi üzerine anlaşmayı iptal etmişti. Performansını devam ettiren Gabonlu golcü daha sonra Fenerbahçe ile birlikte Tottenham, Leicester, Crystal Palace, Brighton, Wolverhampton, Newcastle ve West Ham'ın da transfer listesine girdi.

"BOUPENDZA 3 TANE İRFAN CAN EDER"

Geçtiğimiz hafta Spor Arena'ya röportaj veren Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı da Fenerbahçe'nin yanlış bir hamle yaptığını ima ederek, "Dünyada golcü sorunu var, bu Fenerbahçe’ye has bir durum değil. Boupendza 3 tane İrfan Can eder. Boupendza sakatlığı dolayısıyla çekildi, iki haftadır gol atamıyoruz. Boupendza Fenerbahçe kadrosunda olsaydı, güzel bir performans gösterebilirdi. Sıradan bir forvet değil, bir anda defansta, ikinci bölgede, üçüncü bölgede görülebiliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Oktay Derelioğlu'nun İrfan Can Kahveci şaşkınlığı



