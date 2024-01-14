Fenerbahçe'de Joshua King'in Michy Batshuayi'yi taklit ettiği anlar izleyenleri güldürdü

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yi İrfan Can Kahveci'nin golüyle mağlup ederken karşılaşmaya ikinci yarıda dahil olan ve net bir fırsattan yararlanamayan Michy Batshuayi, Norveçli golcü Joshua King'in diline düştü.

BONUCCİ İLK KEZ FORMA GİYDİ

Ara transfer döneminde sarı-lacivertliler ile sözleşme imzalayan İtalyan stoper Leonardo Bonucci, bu maçın kadrosuna dahil edildi. Bonucci, karşılaşmada sakatlık yaşayan Serdar Aziz’in yerine 38. dakikada oyuna girerek ilk kez sarı-lacivertli formayla mücadele etti.

İRFAN CAN'DAN 11. GOL

Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, bu sezon gösterdiği gol katkısıyla dikkat çekiyor. Müsabakanın 64. dakikasında Cengiz Ünder’in yerine oyuna giren İrfan Can Kahveci, 81. dakikada fileleri havalandırdı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Fenerbahçe, puanını 53’e yükseltti. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 7. golüne ulaştı. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de 4 golü bulunan İrfan, bu sezon 11. kez gol sevinci yaşadı.

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BONUCCI VE LIVAKOVIC ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Gelen galibiyetin ardından büyük sevinç yaşanırken yeni transfer Leonardo Bonucci, takım arkadaşı İrfan Can Kahveci'nin yardımıyla taraftara üçlü çektirdi.

Maçın son anlarında harika bir kurtarış yaparak üç puanda önemli rol oynayan Dominik Livakovic de sarı lacivertli taraftarlarla galibiyeti kutladı.

BATSHUAYİ İLE KİNG ARASINDA EĞLENCELİ ANLAR

Karşılaşmanın ikinci yarısında İsmail Yüksek'in yerine oyuna dahil olan Michy Batshuayi, net bir gol fırsatından yararlanamazken maçın ardından Joshua King ile pozisyonu değerlendirdi.

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Michy Batshuayi'nin kafa vuruşunu taklit eden Joshua King, Belçikalı oyuncunun değerlendiremediği pozisyonla ilgili şakalaştı.

Michy Batshuayi ile pozisyonu konuşup şakalan Joshua King'in renkli görüntüleri yayıncı kuruluş kameralarına yansıdı.